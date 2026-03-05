MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέος συναγερμός στο Ακρωτήρι της Κύπρου – Ήχησαν ξανά σειρήνες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη το απόγευμα λίγο μετά τις 4, στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπου εδράζεται η βρετανική βάση.

Είναι η τρίτη φορά που ηχούν οι σειρήνες στην περιοχή τις τελευταίες ώρες. Η πρώτη καταγράφηκε χθες το βράδυ λίγο πριν τις 11 και η δεύτερη το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, το συμβάν θεωρείται ήδη λήξαν καθώς δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε απειλή.

Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

