Νέα προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν – “Ο χρόνος τελειώνει, σε 48 ώρες θα επικρατήσει κόλαση”

Δίχως τέλος είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις τόσο από Ισραήλ-ΗΠΑ όσο και από το Ιράν να συνεχίζονται.

Σε νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει νέο τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ή να κλείσει συμφωνία.

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους. Δόξα στον Θεό!», γράφει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως από πρωί του Σαββάτου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στη ζώνη πετροχημικών του Μπαντάρ Ιμάμ, στην περιοχή του νότιου Χουζεστάν. Σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA, υπάρχουν «μεγάλες πιθανότητες» για θύματα.

Εν τω μεταξύ, βλήμα έπεσε κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας του Μπουσέρ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την κατάρριψη του F-15 και υποσχέθηκε αμοιβή αν Ιρανοί εντοπίσουν και παραδώσουν τον Αμερικανό στρατιωτικό.