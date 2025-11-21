Νέο ρεκόρ για τη Frida Kahlo: Πίνακας της πουλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια

Ένα αυτοπορτρέτο του 1940 της διάσημης Μεξικανής καλλιτέχνιδας Frida Kahlo πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη για 54,7 εκατομμύρια δολάρια, κατακτώντας έτσι τη μεγαλύτερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ σε έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας σε δημοπρασία.

Το El sueño (La cama) ή The Dream (The Bed), ένας πίνακας που απεικονίζει την ίδια τη ζωγράφο να κοιμάται, ενώ πάνω από το κρεβάτι της δεσπόζει ένας σκελετός τυλιγμένος με δυναμίτες, πουλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, σε δημοπρασία σουρεαλιστικής τέχνης του Sotheby’s, έπειτα από μόλις τέσσερα λεπτά έντονου πλειστηριασμού.

Το ποσό ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε η Georgia O’Keeffe με το Jimson Weed/White Flower No. 1, το οποίο είχε πωληθεί για 44,4 εκατ. δολάρια το 2014. Τα ονόματα του αγοραστή, αλλά και του πωλητή παραμένουν άγνωστα.

Το El sueño (La cama) αναμενόταν να φτάσει τα 40–60 εκατ. δολάρια, ωστόσο η τελική τιμή όχι μόνο επιβεβαίωσε τις προσδοκίες, αλλά και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ για έργο τέχνης από τη Λατινική Αμερική, το οποίο επίσης ανήκε στην Fridah Kahlo με τον πίνακα Diego y Yo (Diego and I) που είχε πωληθεί για 34,9 εκατ. δολάρια το 2021. Εκείνο το έργο απεικόνιζε την ίδια και τον σύζυγό της, τον ζωγράφο τοιχογραφιών Diego Rivera.

Το νέο ρεκόρ ενισχύει τη «Fridamania», καθώς ορισμένοι πίνακές της έχουν πουληθεί ιδιωτικά σε ακόμη υψηλότερες τιμές.

Το αυτοπορτρέτο προέρχεται από ιδιωτική συλλογή που βρίσκεται εκτός Μεξικού, πράγμα σπάνιο, αφού το σύνολο του έργου της στη χώρα θεωρείται εθνικό καλλιτεχνικό μνημείο και δεν μπορεί να εξαχθεί ή να πωληθεί διεθνώς.

Κάποιοι ιστορικοί τέχνης εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την πολιτιστική διάσταση της πώλησης, ενώ άλλοι ανησυχούν ότι το έργο,το οποίο είχε εκτεθεί δημόσια για τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990,ίσως χαθεί ξανά από το κοινό βλέμμα. Ήδη πάντως έχει ζητηθεί για επερχόμενες εκθέσεις σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες, αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του Guardian.

Η Frida Kahlo ζωγράφισε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τον εαυτό της και τις τραυματικές εμπειρίες της. Μετά το σοβαρό τροχαίο που υπέστη στα 18 της, έμεινε για μεγάλα διαστήματα στο κρεβάτι, υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες επώδυνες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη, και φόρεσε γύψινους κορσέδες μέχρι τον θάνατό της το 1954, σε ηλικία 47 ετών.

Για εκείνη το κρεβάτι έγινε μια γέφυρα ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Το El sueño (La cama) αποτυπώνει αυτήν ακριβώς τη λεπτή γραμμή. Όπως σημειώνει ο κατάλογος της Sotheby’s, το έργο «προτείνει μια φασματική διαλογιστική σκέψη πάνω στο πορώδες όριο ανάμεσα στον ύπνο και τον θάνατο». Ο σκελετός θεωρείται συχνά εικαστική απόδοση του φόβου της μήπως πεθάνει στον ύπνο της, ένας φόβος απολύτως κατανοητός για μια καλλιτέχνιδα που ζούσε καθημερινά με χρόνιο πόνο και τραύμα.

Η δημοπρασία περιλάμβανε περισσότερα από 100 έργα σουρεαλιστών, ανάμεσά τους δημιουργίες των Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst και Dorothea Tanning. Παρ’ όλα αυτά, η Kahlo είχε απορρίψει την ταμπέλα της «σουρεαλίστριας», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ζωγράφισα ποτέ όνειρα. Ζωγράφισα τη δική μου πραγματικότητα».

Πάντως, η εβδομάδα ήταν γενικότερα εκρηκτική για τις δημοπρασίες στη Νέα Υόρκη: την Τρίτη, ο Sotheby’s πούλησε σύγχρονη τέχνη αξίας 706 εκατ. δολαρίων, με ένα έργο του Gustav Klimt να φτάνει τα 236,4 εκατ. δολάρια – τη δεύτερη υψηλότερη τιμή έργου που έχει καταγραφεί ποτέ σε δημοπρασία. Παράλληλα, ο οίκος Christie’s ολοκλήρωσε πωλήσεις άνω των 690 εκατ. δολαρίων σε έργα του 20ού αιώνα.

