Τραμπ: Ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί οι Ιρανοί, είναι για να διαπραγματευτούν – Φορτώνουμε τα πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά

Με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι «οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα ατού, εκτός από την βραχυπρόθεσμη εκβίαση της διεθνούς κοινότητας μέσω της χρήσης των διεθνών θαλάσσιων οδών. Ο μόνος λόγος για τον οποίο βρίσκονται ακόμη στη ζωή σήμερα, είναι για να διαπραγματευτούν!».

Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε αναρτήσει και ένα ακόμα μήνυμα, στο οποίο έγραφε: «Οι Ιρανοί είναι καλύτεροι στο να χειρίζονται τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και τις “δημόσιες σχέσεις” από ό,τι στον πόλεμο! είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τραμπ: Εφοδιάζουμε τα πολεμικά πλοία μας με τα καλύτερα πυρομαχικά

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ είναι στρατιωτικά έτοιμες σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία επανεξοπλίζονται με προηγμένα οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή επανέναρξη των επιχειρήσεων, εφόσον οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επαναφοράς. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμα καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως» τόνισε.

Ο Τραμπ εκτίμησε παράλληλα ότι το Ιράν δεν έχει πολλά «χαρτιά» για να πιέσει την διεθνή κοινότητα και το κάνει μέσω του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, για το Ισλαμαμπάντ, όπου συμμετέχει σε συνομιλίες μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης.