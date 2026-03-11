Νέο χτύπημα του Ιράν στο Ντουμπάι: Τέσσερις τραυματίες από drone που έπεσε κοντά στο αεροδρόμιο – Σε καταφύγια οι ταξιδιώτες
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Το Ντουμπάι δέχθηκε σήμερα επίθεση από το Ιράν, καθώς drones εκτοξεύτηκαν προς το αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να τραυματιστούν, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε καταφύγια.
Οι Αρχές στο Ντουμπάι δήλωσαν ότι δύο drones έπεσαν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι νωρίτερα σήμερα, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο σε αντίποινα για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ.
Οι Αρχές δήλωσαν ότι δύο Γκανέζοι, ένας υπήκοος Μπαγκλαντές και ένας Ινδός πολίτης, τραυματίστηκαν ελαφρά.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι επιβάτες οδηγήθηκαν σε καταφύγια κάτω από τις σκάλες μετά την έκδοση συναγερμών έκτακτης ανάγκης τις πρώτες πρωινές ώρες.
