Νεκρός influencer μετά από πυροβολισμούς έξω από γυμναστήριο

THESTIVAL TEAM

Ο Roberto Cunha Lima — γνωστός στο διαδίκτυο ως «Beto Cunha Coach» — έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στις 25 Μαρτίου, ενώ έφευγε από το γυμναστήριο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στην Salvador της Βραζιλίας, όταν ο 46χρονος Λίμα αποχωρούσε από το γυμναστήριο. Ένας άνδρας που επέβαινε σε μοτοσικλέτα τον πυροβόλησε, όπως μετέδωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές στο ειδησεογραφικό μέσο g1.

Ο δράστης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση.
Σύμφωνα με το g1, το 1ο Τμήμα Ανθρωποκτονιών του Σαλβαδόρ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιθανό κίνητρο της δολοφονίας.

Ο Roberto Cunha Lima ήταν γνωστός στα social media για το περιεχόμενο που δημοσίευε γύρω από την άθληση και την ευεξία.
Η τελευταία του ανάρτηση φαίνεται πως έγινε στις 10 Μαρτίου, όταν είχε μοιραστεί συμβουλές προς γονείς σχετικά με τις σωστές αγορές τροφίμων για τη διασφάλιση της υγείας των παιδιών τους.

Μέχρι στιγμής, ο λογαριασμός του στο Instagram δεν έχει κάνει καμία αναφορά ούτε στον θάνατό του ούτε στο περιστατικό της ένοπλης επίθεσης.

Πηγή: newsbomb.gr

