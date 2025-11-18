MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νεκρή έφηβη σε πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία

THESTIVAL TEAM

Πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στοίχισαν τη ζωή σε 17χρονη και τραυμάτισαν άλλους εννιά ανθρώπους στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στο βορειοανατολικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, έκανε γνωστό τοπικός αξιωματούχος τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε επιθέσεις με πυραύλους στην πόλη Μπέρεστιν» ανέφερε αρχικά ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, ο Όλεχ Σινεχούμποφ, μέσω Telegram, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας κατόπιν ότι «κορίτσι 17 ετών το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά (…) υπέκυψε στο νοσοκομείο», ενώ τραυματίστηκαν ακόμη εννιά άνθρωποι, επτά από τους οποίους εισήχθησαν και «νοσηλεύονται».

