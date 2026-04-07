MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε

|
THESTIVAL TEAM

Κλιμακώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν τελειώνει στις 03:00 τα ξημερώματα.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην τον ξαναγυρίσουν ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και πολύπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 11 ώρες πριν

Το Thessaloniki Tuning Show επιστρέφει στη ΔΕΘ για ένα εκρηκτικό τριήμερο

ΕΘΝΙΚΑ 27 λεπτά πριν

Μπαράζ παραβάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 πάνω από το Αιγαίο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Ένας νεκρός

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Καστίγιο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος – 14 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.