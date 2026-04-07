Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν: Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε
Κλιμακώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τη στιγμή που το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν τελειώνει στις 03:00 τα ξημερώματα.
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην τον ξαναγυρίσουν ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορεί να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα μάθουμε απόψε, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και πολύπλοκη ιστορία του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος.
