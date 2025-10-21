MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέες απειλές Τραμπ στη Χαμάς: Αν παραβιάσει τη συμφωνία, το τέλος της θα είναι γρήγορο, σφοδρό και ανελέητο

Απειλές στη Χαμάς για την περίπτωση που παραβιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, εξαπέλυσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως βρίσκεται σε επαφή με τους Συμμάχους στη Μέση Ανατολή, οι οποίο είναι έτοιμοι «να βάλουν σε τάξη» τη Χαμάς, αν τους το ζητήσει.

«Πολλοί από τους μεγάλους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή και στις γύρω περιοχές με ενημέρωσαν ρητά, έντονα και με μεγάλο ενθουσιασμό ότι θα καλωσόριζαν την ευκαιρία, αν το ζητούσα, να μπουν στη Γάζα με ισχυρή στρατιωτική δύναμη και να “βάλουν σε τάξη τη Χαμάς”, εάν η Χαμάς συνεχίσει να ενεργεί άσχημα και να παραβιάζει τη συμφωνία της μαζί μας», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αγάπη και το πνεύμα για τη Μέση Ανατολή δεν έχουν φανεί έτσι εδώ και χίλια χρόνια! Είναι κάτι όμορφο να το βλέπεις!», πρόσθεσε.

«Είπα σε αυτές τις χώρες, όπως και στο Ισραήλ: “Όχι ακόμα!” Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα πράξει το σωστό. Αν δεν το κάνει, το τέλος της θα είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, ΣΦΟΔΡΟ και ΑΝΕΛΕΗΤΟ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε όλες τις χώρες που επικοινώνησαν για να προσφέρουν βοήθεια, αλλά και «τη μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ινδονησίας και τον υπέροχο ηγέτη της για όλη τη βοήθεια που έχουν δείξει και προσφέρει στη Μέση Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

