MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Νέες απειλές Πούτιν: Μπορούμε να κόψουμε και τώρα το φυσικό αέριο στην Ευρώπη

|
THESTIVAL TEAM

Νέες απειλές κατά της Ευρώπης εκτόξευσε την Τετάρτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας, αυτή τη φορά, ότι η Ρωσία μπορεί και τώρα να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου στις αγορές της Ευρώπης και να αναζητήσει σε άλλες αγορές την αναπλήρωση των χαμένων κερδών.

«Αλλά αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που ονομάζεται μία σκέψη στα φωναχτά», δήλωσε, και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα από κοινού με τις εταιρείες μας».

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες ότι υπάρχει σχέδιο υπονόμευσης -δολιοφθοράς- των αγωγών Blue Stream και Turkish Stream.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «υπάρχουν σε εξέλιξη προετοιμασίες» για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Βλαντιμίρ Πούτιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Κύπρος: “Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια” λέει Έλληνας φοιτητής στη Λευκωσία

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Κύπρος: Η στιγμή που τα ελληνικά F-16 προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Πάφου

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου θα είναι πολύ θετική για αυτά τα ζώδια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ιστορική η σημερινή ημέρα μετά την καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή Αυγή” και σε β’ βαθμό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο στα Χανιά – Οργισμένοι οι κάτοικοι της Καλυδωνίας για τον Μπεν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 37 λεπτά πριν

Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: “Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας”