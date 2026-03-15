Νέα Υόρκη: Ταξί που χάνει τον έλεγχο χτυπά δύο γυναίκες και τις εκσφενδονίζει έξω από κατάστημα – Δείτε βίντεο

Σοκαριστικά πλάνα κατέγραψαν τη στιγμή που ένα ταξί που ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος χτύπησε δύο πεζές έξω από ένα παντοπωλείο στη Νέα Υόρκη, ρίχνοντας τη μία στο υπόγειο του καταστήματος και την άλλη στο πεζοδρόμιο.

Οι δύο γυναίκες περπατούσαν στο πεζοδρόμιο κατά μήκος της Rivington Street, κοντά στην Essex Street, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν το ταξί έπεσε ξαφνικά πάνω τους όπως φαίνεται στο βίντεο.

Και οι δύο γυναίκες εκτοξεύτηκαν πάνω στο καπό του ταξί, το οποίο στη συνέχεια χτύπησε τη βιτρίνα του καταστήματος, σκορπίζοντας θραύσματα γυαλιού, λουλούδια και συντρίμμια στο δρόμο.

🚨NEW: Cab crashes into two women in Manhattan and sends them through a bodega’s basement door



Three people were taken to the hospital and are expected to be okay



One woman was thrown down stairs to a bodega basement. Another woman was knocked onto the pavement pic.twitter.com/QTyC5P9tIX March 15, 2026

Η μία γυναίκα κατρακύλησε τις σκάλες του υπογείου, ενώ η άλλη έμεινε ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο, όπως δήλωσαν σοκαρισμένοι αυτόπτες μάρτυρες.

«Ήμουν δίπλα και έτρωγα, δύο κοπέλες περπατούσαν και το ταξί ξέφυγε από τον έλεγχο, χτύπησε τις δύο κοπέλες», δήλωσε ένας μάρτυρας.

«Η μία έπεσε δεξιά από το ταξί, η άλλη στο υπόγειο. Ήταν τρελό… Την ακούγαμε να ψιθυρίζει ‘είμαι εδώ, είμαι εδώ!’ μέχρι να φτάσει η αστυνομία».

Κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν καπνό να βγαίνει από το όχημα, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν το περιστατικό «τρομακτικό».

Σύμφωνα με το FDNY, τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως, ενώ η επιβάτης που βρισκόταν μέσα στο ταξί δήλωσε: «Όλα ήταν φυσιολογικά, και ξαφνικά χτυπήσαμε το ανθοπωλείο. Δεν καταλαβαίναμε τι συνέβη και βγήκαμε έξω και είδαμε κάποιον στο έδαφος και κάποιον κάτω από το αυτοκίνητο».