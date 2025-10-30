MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέα ληστεία στη Γαλλία: Ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς μπούκαραν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μια νέα ληστεία προκάλεσε αίσθηση στη Γαλλία τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς μια ομάδα ενόπλων, μεταμφιεσμένων σε αστυνομικούς, εισέβαλε σε εργαστήριο χρυσού στη νότια Γαλλία.

Η ληστεία σημειώθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη στοχευμένη επίθεση ληστών στο Λούβρο στο Παρίσι. Οι δράστες, οι οποίοι φέρονται να έφεραν αυτόματα όπλα και εκρηκτικά, εισέβαλαν την Πέμπτη στο εργαστήριο Pourquery στη Λυών, το οποίο ειδικεύεται στην επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων.

Η διάρρηξη έγινε περίπου στις 2 το μεσημέρι, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν πως οι ένοπλοι ληστές, φορώντας ψεύτικα περιβραχιόνια της αστυνομίας, έσπασαν τα τζάμια του εργαστηρίου πριν εισβάλουν.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τους φερόμενους ως δράστες, ντυμένους με αστυνομικές στολές, να χρησιμοποιούν μια σκάλα για να περάσουν τον φράχτη του εργαστηρίου, πριν φανούν να φορτώνουν ένα μικρό λευκό βαν και να εγκαταλείπουν το σημείο.

Σε ηχητικό απόσπασμα του ίδιου βίντεο, ακούγεται ένας μάρτυρας να καλεί τις αρχές: «Γεια σας, υπάρχει μεγάλο περιστατικό έκτακτης ανάγκης, βρισκόμαστε σε ένα γραφείο στο Parc de l’Artillerie. Συμβαίνει μια ληστεία. Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο και τώρα άνθρωποι ληστεύουν το εργαστήριο. Έχουν καλάσνικοφ, έχουν όπλα», λέει.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε πέντε υπόπτους και ότι τα κλοπιμαία έχουν ανακτηθεί. Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Η ληστεία σημειώθηκε την ίδια ημέρα που συνελήφθησαν πέντε ακόμη άτομα στο πλαίσιο της έρευνας για τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο.

Γαλλία

