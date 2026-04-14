Νέα καταγγελία σε βάρος του Έρικ Σουόλγουελ: Με νάρκωσε με βίαζε και με έπνιγε

Νέα σοβαρή καταγγελία σε βάρος του Αμερικανού βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ είδε το φως της δημοσιότητας, με μια ακόμη γυναίκα να ισχυρίζεται ότι ο δημοκρατικός πολιτικός την νάρκωσε και τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου το 2018 στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η υπόθεση προστίθεται σε σειρά παρόμοιων καταγγελιών που προκάλεσαν ισχυρό πλήγμα στην πολιτική πορεία του Έρικ Σουόλγουελ καθώς ανακοίνωσε την παραίτησή του από το Κογκρέσο και απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Η Λόνα Ντρουζ κατήγγειλε ότι ο Έρικ Σουόλγουελ τη νάρκωσε και τη βίασε το 2018 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Δυτικό Χόλιγουντ, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως διατηρούσε φιλική σχέση με τον Αμερικανό βουλευτή και ότι εκείνος παρουσιαζόταν πρόθυμος να βοηθήσει επαγγελματικά την εταιρεία λογισμικού μόδας που διατηρούσε.

Η Ντρουζ εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη σε συνέντευξη Τύπου στο Μπέβερλι Χιλς, δηλώνοντας ότι η εμπειρία αυτή κατέστρεψε τη ζωή της και επηρέασε σοβαρά την ψυχική της υγεία, αφήνοντάς την «να κλαίει συνεχώς».

Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον Σουόλγουελ τρεις φορές το 2018, περίοδο κατά την οποία εργαζόταν ως μοντέλο στο Μπέβερλι Χιλς και παράλληλα διατηρούσε εταιρεία τεχνολογίας μόδας.

«Μετά τη γνωριμία μας, μου προσέφερε επαγγελματικές γνωριμίες για να εξελιχθεί η εταιρεία μου, ενώ εγώ ενδιαφερόμουν και για την τοπική πολιτική», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Σουόλγουελ την προσκάλεσε σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις και εκείνη γνώριζε ότι ήταν παντρεμένος και ότι η σύζυγός του ήταν έγκυος εκείνη την περίοδο.

«Τον θεωρούσα φίλο. Στην τρίτη συνάντηση πιστεύω ότι έβαλε ουσία στο ποτό μου. Είχα πιει μόνο ένα ποτήρι κρασί», υποστήριξε.

Η Ντρουζ κατέθεσε ότι επρόκειτο να μεταβούν σε πολιτική εκδήλωση, ωστόσο ο βουλευτής της είπε ότι έπρεπε πρώτα να περάσουν από το δωμάτιο ξενοδοχείου του για να πάρει κάποια έγγραφα.

«Όταν έφτασα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ήμουν ήδη ανίκανη να αντιδράσω και δεν μπορούσα να κινήσω τα χέρια μου πάνω από το σώμα μου. Με βίασε και με έπνιγε. Καθώς με έπνιγε, έχασα τις αισθήσεις μου. Νόμιζα ότι πέθανα», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία συναίνεση σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη και ότι, αν και δεν υποβλήθηκε τότε σε ιατροδικαστική εξέταση, ενημέρωσε για την επίθεση ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατέγραψε τα γεγονότα στο προσωπικό της ημερολόγιο και ότι η εμπειρία της τεκμηριώθηκε στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια συνεδριών θεραπείας σε κέντρο υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης στο Κονέκτικατ.

«Είχε βαθιά επίδραση στην ψυχική μου υγεία. Κατέφυγα σε ανθυγιεινές μορφές αυτοθεραπείας. Δεν ήθελα να ζήσω άλλο», δήλωσε.

Η Ντρουζ υποστήριξε επίσης ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε σταθερή σχέση και ότι δεν είχε ποτέ απιστήσει.

«Δεν θα είχα εμπλακεί ποτέ σε συναινετική σεξουαλική σχέση. Αυτό υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τον μη συναινετικό χαρακτήρα αυτού που συνέβη», ανέφερε.

Η ίδια δήλωσε ότι καθυστέρησε να κινηθεί νομικά λόγω φόβου, επισημαίνοντας την πολιτική επιρροή του Σουόλγουελ, την ιδιότητά του ως δικηγόρου και τις διασυνδέσεις του με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Λίζα Μπλουμ, θα κατατεθεί άμεσα καταγγελία στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Λος Άντζελες, που έχει αρμοδιότητα για περιστατικά στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Η Μπλουμ δήλωσε ότι η Ντρουζ θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, ημερολογιακές καταγραφές και στοιχεία μαρτύρων.

Η καταγγελία της Ντρουζ έρχεται λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες τεσσάρων ακόμη γυναικών σε βάρος του Σουόλγουελ, μεταξύ των οποίων μία που τον κατηγορεί επίσης για βιασμό.

Μία από τις γυναίκες, η Ανίκα Άλμπρεχτ, δήλωσε στο CBS News ότι ο πολιτικός επικοινώνησε μαζί της μετά από γνωριμία σε εκπαιδευτική εκδρομή στο πανεπιστήμιο και ότι οι συνομιλίες τους έγιναν σταδιακά σεξουαλικά ακατάλληλες.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Σουόλγουελ της πρότεινε να συναντηθούν σε δωμάτιο ξενοδοχείου, πρόσκληση την οποία αρνήθηκε.

«Σκέφτομαι συνεχώς πόσο τυχερή ήμουν που δεν πήγα σε εκείνο το ξενοδοχείο», δήλωσε.

Άλλη γυναίκα, η οποία δεν κατονομάζεται, κατήγγειλε ότι ο Σουόλγουελ τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη το 2024, ισχυριζόμενη ότι ήταν σε κατάσταση μέθης και ξύπνησε ενώ ο βουλευτής την κακοποιούσε.

«Τον έσπρωχνα μακριά λέγοντας “όχι”. Δεν σταμάτησε», ανέφερε η γυναίκα στο CNN.

Η εισαγγελία του Μανχάταν έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Παρά την έντονη πίεση, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένειά μου, το προσωπικό μου και τους ψηφοφόρους μου για λάθη κρίσης που έκανα στο παρελθόν».

«Θα αντικρούσω τις σοβαρές ψευδείς κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον μου. Ωστόσο, πρέπει να αναλάβω την ευθύνη για τα λάθη που πράγματι έκανα», πρόσθεσε.