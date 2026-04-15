Νέα ένοπλη επίθεση σε Γυμνάσιο της Τουρκίας – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Φωτογραφία: Pixabay
έα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσιο- Λύκειο της Τουρκίας, αυτήν τη φορά στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής πλευράς της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγα λεπτά ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και, όπως λένε οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες, άρχισε να πυροβολεί.

Ήδη στην περιοχή έχουν σπεύσει αστυνομικοί και πολλά ασθενοφόρα.

Υπενθυμίζεται πως και χθες υπήρξε ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης με αρκετούς τραυματίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ασπρόπυργος: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ – Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Θήλαζα το παιδί μου κι έκλαιγα, περνούσαν σκοτεινές σκέψεις από το μυαλό μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 33 λεπτά πριν

Νάουσα: 25χρονος έκλεβε συστηματικά αγροκτήματα με λεία πάνω από 5.000 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

WSJ: Σχέδιο της Ευρώπης χωρίς τις ΗΠΑ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά τον πόλεμο

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη