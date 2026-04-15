Νέα ένοπλη επίθεση σε Γυμνάσιο της Τουρκίας – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

έα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσιο- Λύκειο της Τουρκίας, αυτήν τη φορά στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής πλευράς της γειτονικής χώρας.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από λίγα λεπτά ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και, όπως λένε οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες, άρχισε να πυροβολεί.

Ήδη στην περιοχή έχουν σπεύσει αστυνομικοί και πολλά ασθενοφόρα.

Υπενθυμίζεται πως και χθες υπήρξε ένοπλη επίθεση σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης με αρκετούς τραυματίες.