ΔΙΕΘΝΗ

NASA: Στις αρχές Μαρτίου η πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η NASA ανακοίνωσε ότι θέτει ως στόχο την 6η Μαρτίου για την εκτόξευση επανδρωμένης αποστολής γύρω από τη Σελήνη, σηματοδοτώντας την πρώτη τέτοια πτήση εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και το πιο μακρινό ταξίδι ανθρώπων στο Διάστημα.

Σύμφωνα με το BBC, η αποστολή Artemis II προβλέπει δεκαήμερη πορεία τεσσάρων αστροναυτών γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης και επιστροφή στη Γη. Η πτήση θεωρείται καθοριστικό βήμα για την προετοιμασία μελλοντικής επανδρωμένης προσελήνωσης στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία προχώρησε στον καθορισμό της ημερομηνίας εκτόξευσης έπειτα από επιτυχημένη «προσομοίωση εκτόξευσης», μιας κρίσιμης διαδικασίας πριν από την απογείωση, κατά την οποία ο πύραυλος ανεφοδιάζεται με καύσιμα και ακολουθείται η πλήρης ακολουθία αντίστροφης μέτρησης.

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτέλεσε τη δεύτερη απόπειρα της ομάδας Artemis στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, με στόχο την επιβεβαίωση της ετοιμότητας του συστήματος εκτόξευσης πριν από την ιστορική αποστολή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λόρι Γκλέιζ από τη NASA ανέφερε ότι τα τεχνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων σε στεγανοποιήσεις και φίλτρα, έχουν αποκατασταθεί. Όπως δήλωσε, «χθες καταφέραμε να τροφοδοτήσουμε πλήρως τον πύραυλο SLS εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τη διαδικασία αντίστροφης μέτρησης».

Το πλήρωμα της Artemis II αποτελείται από τρεις Αμερικανούς αστροναύτες, τους Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν.

Την πρώτη ημέρα θα παραμείνουν σε τροχιά γύρω από τη Γη για έλεγχο των συστημάτων και, εφόσον όλα λειτουργούν ομαλά, θα κατευθυνθούν προς τη Σελήνη. Το ταξίδι έως το φεγγάρι διαρκεί περίπου τέσσερις ημέρες. Το πλήρωμα θα περάσει από την αθέατη πλευρά, σε απόσταση 6.500 έως 9.500 χιλιομέτρων από την επιφάνειά της, αφιερώνοντας αρκετές ώρες σε παρατηρήσεις και λήψη εικόνων.

Μετά την ολοκλήρωση της διέλευσης, οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το τετραήμερο ταξίδι επιστροφής, με την αποστολή να ολοκληρώνεται με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό.

NASA

