Μυστηριώδης επίλογος στην Τουρκία: Νεκρός στο κελί του στη Ραιδεστό ο ιδρυτής της Thodex

Όταν έκλεβε δύο δισ. δολάρια από τους επενδυτές του, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα έχει τέτοιο τέλος. Ο ιδρυτής της Thodex, Φαρούκ Φατίχ Οζέρ, βρέθηκε νεκρός στη φυλακή στην Τουρκία. Ο Οζέρ, πρώην CEO και ιδρυτής της κατεστραμμένης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Thodex, βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του σε φυλακή υψηλής ασφαλείας στη Ραοδεστό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι ότι πρόκειται για αυτοκτονία, ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση και η προκαταρκτική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη ώστε να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Ο Φαρούκ Φατίχ Οζέρ είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 11.196 ετών και πρόστιμο 135 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια) για σωρεία αδικημάτων που σχετίζονται με την απάτη και τη διαχείριση εγκληματικής οργάνωσης, μετά την κατάρρευση της Thodex το 2021.

Η πλατφόρμα φέρεται ότι εξαπάτησε περίπου 400.000 επενδυτές, αποσπώντας περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις. Ο Οζέρ είχε διαφύγει από την Τουρκία το 2021 και συνελήφθη το 2022 στην Αλβανία, από όπου εκδόθηκε στην Τουρκία το 2023.

Το κλείσιμο της Thodex ήρθε ξαφνικά τον Απρίλιο του 2021, με την εταιρεία να επικαλείται απεργία στον κυβερνοχώρο και προσωρινή αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας. Ωστόσο, οι ανακοινώσεις αυτές δεν έπεισαν τους χρήστες, που σύντομα διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν πλέον να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους και να πραγματοποιούν συναλλαγές. Το γεγονός ότι ο Οζέρ αναχώρησε από την Τουρκία λίγες μέρες πριν την παύση λειτουργίας της πλατφόρμας πυροδότησε υποψίες για απάτη.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Τουρκία, με ορισμένους να απαιτούν ανεξάρτητη έρευνα για να εξακριβωθεί αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή για άλλα πιθανά κίνητρα, λόγω της γνώσης που ενδεχομένως κατείχε για το τεράστιο οικονομικό δίκτυο που λειτουργούσε μέσω της Thodex.

Η υπόθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές απάτες στην ιστορία της Τουρκίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων και αυστηρότερη ρύθμιση από τις αρχές. Η τύχη του Φαρούκ Φατίχ Οζέρ στέλνει μήνυμα για τις συνέπειες της διαφθοράς και της απάτης στον τομέα των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

