Μπλακάουτ σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράκ, οι ΗΠΑ ζητούν από τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα – Δείτε βίντεο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

⚡️ Total blackout in Iraq



Electricity has gone out across the entire country, according to Iraq’s Ministry of Electricity. pic.twitter.com/A4t9rmYGMS March 4, 2026

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν λίγο νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Εξάλλου, ο υπουργός Ηλεκτρισμού της χώρας έκανε λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» στο ηλεκτρικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες. Τα αίτια ερευνώνται.