ΔΙΕΘΝΗ

Μπαράζ βομβαρδισμών από το Ισραήλ στη Βηρυτό – “Σκηνοθετημένα” τα χτυπήματα σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν λέει το Ιράν

Φωτογραφία: Screenshot/ AP
|
THESTIVAL TEAM

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, έχοντας ήδη προειδοποιήσει ότι θα πλήξει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται με την οργάνωση.

Το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο από τότε που η φιλοϊρανική οργάνωση έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο με το Ιράν στις 2 Μαρτίου. Σχεδόν 400 άνθρωποι έχουν χάσει έκτοτε τη ζωή τους.

Στήλες καπνού υψώνονταν από τα νότια προάστια, που έχουν εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος των κατοίκων τους, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFPTV.

Τουλάχιστον τρία πλήγματα στοχοθέτησαν τα νότια προάστια, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani και το AFPTV.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «τώρα πλήττει τις υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχιέχ» (προάστιο στα αραβικά), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε προειδοποιήσει για πλήγματα σε υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Al-Qard Al-Hassan, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και επανέλαβε την ειδοποίησή του για εκκένωση των νοτίων προαστίων.

Η εταιρία αυτή, που εδώ και καιρό έχει στοχοποιηθεί από αμερικανικές κυρώσεις, χαίρει ιδιαίτερης δημοφιλίας κυρίως στη σιιτική κοινότητα για τα άτοκα δάνειά της και τις μικροπιστώσεις της και διαθέτει περίπου 30 καταστήματα στη Βηρυτό και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη Βηρυτό, σύμφωνα με μαρτυρίες ο δρόμος που οδηγεί σε ένα από αυτά έχει κλείσει από τον λιβανικό στρατό.

Στη Σιδώνα, βασική πόλη στον νότιο Λίβανο, οχήματα της Πολιτικής Προστασίας και ασθενοφόρα βρίσκονταν κοντά σε κατάστημα της εταιρίας, σε κεντρικό δρόμο της πόλης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ιράν: Δεν εξαπολύσαμε επιθέσεις σε Τουρκία, Κύπρο και Αζερμπαϊτζάν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν απάντησε σε αναφορές ότι ιρανικά πυρομαχικά εκτοξεύθηκαν την τελευταία εβδομάδα προς την Τουρκία, την Κύπρο και το Αζερμπαϊτζάν. Δήλωσε ότι «δεν ξεκίνησε καμία επιθετική ενέργεια από ιρανικό έδαφος» εναντίον αυτών των χωρών.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες από τις αναφερόμενες επιθέσεις μπορεί να ήταν «σκηνοθετημένες», λέγοντας ότι «έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα πως ο εχθρός μπορεί να οργανώσει ορισμένες επιθέσεις για να δημιουργήσει ρήγμα ανάμεσα σε εμάς και άλλες χώρες».

Ισραήλ

