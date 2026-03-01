Μπαράζ επιθέσεων κατά τριών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έπειτα από σειρά επιθέσεων και απόπειρων πλήγματος κατά τριών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν και στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της UKMTO, καταγράφηκε «παρ’ ολίγον πλήγμα» (near miss), καθώς βλήμα εξερράγη σε μικρή απόσταση από εμπορικό πλοίο, περίπου 35 ναυτικά μίλια δυτικά της Σάρτζα. Το περιστατικό αυτό φέρεται να αποτελεί το τέταρτο συμβάν μέσα στην ίδια ημέρα στην ευρύτερη περιοχή.

Τα τρία δεξαμενόπλοια

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, τρία τάνκερ δέχθηκαν επιθέσεις:

SKYLIGHT (IMO 9330020): Το δεξαμενόπλοιο επλήγη περίπου 5 ναυτικά μίλια ανοικτά του λιμένα Khasab, στο Oman. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πλοίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων στο πλαίσιο προγράμματος που σχετίζεται με το Ιράν.

MKD VYOM (IMO 9284386): Το τάνκερ δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο του Ομάν (GOO) και φέρεται να είναι ναυλωμένο από την Saudi Aramco, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη γεωοικονομική βαρύτητα στο συμβάν.

HERCULES STAR (IMO 9916135): Το δεξαμενόπλοιο, υπό σημαία Γιβραλτάρ, αναφέρθηκε ότι επλήγη ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Κλιμάκωση της έντασης

Τα περιστατικά σημειώνονται σε μία από τις πλέον στρατηγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένων καυσίμων. Η συσσώρευση επιθέσεων μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα εντείνει τις ανησυχίες για κλιμάκωση της αστάθειας και για πιθανές επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.

Ναυτιλιακές πηγές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος περαιτέρω επιθέσεων παραμένει αυξημένος, ενώ συστήνεται στα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να εφαρμόζουν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια και τους υπεύθυνους των επιθέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε μια περιοχή-κλειδί για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

