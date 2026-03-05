Χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν

Εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχει και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, στο νότιο τμήμα του Μπαχρέιν, «έγιναν στόχος», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, έκανε γνωστό την Πέμπτη (05/03) το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Μααμίρ έγινε στόχος», σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ.

«Η πυρκαγιά που ξέσπασε (…) τέθηκε υπό έλεγχο» και αναφέρθηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς ανθρώπινες απώλειες», διευκρίνισε.

Το υπουργείο απέδωσε το πλήγμα σε ιρανικό πύραυλο και σημείωσε ότι το διυλιστήριο λειτουργεί κανονικά.

Αραγτσί: Δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο NBC News, τονίζοντας ότι τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια είναι αυτά που αρνούνται να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό γιατί ανησυχούν ότι μπορεί να χτυπηθούν.



«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα κλείσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, θα εξετάσουμε κάθε σενάριο», πρόσθεσε και επισήμανε ότι τα Στενά είναι άδεια αυτή τη στιγμή λόγω της ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των πλοικτητριών εταιρειών.