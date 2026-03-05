MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν

|
THESTIVAL TEAM

Εγκαταστάσεις σε μια βιομηχανική ζώνη όπου υπάρχει και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, στο νότιο τμήμα του Μπαχρέιν, «έγιναν στόχος», με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα, έκανε γνωστό την Πέμπτη (05/03) το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου.

«Μια εγκατάσταση στην περιοχή του Μααμίρ έγινε στόχος», σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ.

«Η πυρκαγιά που ξέσπασε (…) τέθηκε υπό έλεγχο» και αναφέρθηκαν μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς ανθρώπινες απώλειες», διευκρίνισε.

Το υπουργείο απέδωσε το πλήγμα σε ιρανικό πύραυλο και σημείωσε ότι το διυλιστήριο λειτουργεί κανονικά.

Αραγτσί: Δεν σκοπεύουμε να κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε αυτό το στάδιο, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, στο NBC News, τονίζοντας ότι τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια είναι αυτά που αρνούνται να διασχίσουν τη θαλάσσια οδό γιατί ανησυχούν ότι μπορεί να χτυπηθούν.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα κλείσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, θα εξετάσουμε κάθε σενάριο», πρόσθεσε και επισήμανε ότι τα Στενά είναι άδεια αυτή τη στιγμή λόγω της ανησυχίας που επικρατεί μεταξύ των πλοικτητριών εταιρειών. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Τ. Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία βρίσκεται ενώπιον στρατηγικής αμηχανίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΟΗΕ: 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Χωρισμένη στα δύο η χώρα – Πού θα έχουμε φθινόπωρο και πού άνοιξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Βιβλιοπαρουσίαση για μαθητές δημοτικού σχολείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ο Akylas τραγούδησε το “Ferto” στον εθνικό τελικό του Σαν Μαρίνο