Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δολοφόνοι του Αλί Λαριτζανί θα πληρώσουν σύντομα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του την Τετάρτη για τον θάνατο του Αλί Λαριτζάνι, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν αντίποινα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε σε κανάλι του Telegram το οποίο αποδίδεται σε αυτόν, ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, θα πληρώσουν σύντομα το τίμημα.

«Κάθε αίμα έχει ένα τίμημα που οι «δολοφόνοι» του θα πρέπει σύντομα να πληρώσουν», ανέφερε το μήνυμα.