Μόσχα: Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν οικισμό στη Ζαπορίζια και προχώρησαν στο Ποκρόβσκ

THESTIVAL TEAM

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν χωριό στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας και προχώρησαν στο Ποκρόβσκ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Ο ρωσικός στρατός δηλώνει ότι προωθείται και καταλαμβάνει οικισμούς, σχεδόν σε καθημερινή βάση, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική λύση.

Ειδικότερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του ανέλαβαν τον έλεγχο του χωριού Ζατίσια στη Ζαπορίζια, νοτιοανατολικά στην Ουκρανία.

«Ως αποτέλεσμα των ενεργών επιθετικών ενεργειών, μονάδες της Ομάδας Δυνάμεων Βοστόκ απελευθέρωσαν το Τιχόγιε και το Οτράντνογιε στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ», σημείωσε νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο.

Ρωσικά στρατεύματα προχωρούν επίσης στον κόμβο διαμετακόμισης Ποκρόφσκ στην περιοχή Ντόνετσκ, καταλαμβάνοντας δύο περιοχές εκεί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το οποίο επικαλείται το υπουργείο Άμυνας.

Πόλεμος Ουκρανία

