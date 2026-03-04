MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μόσχα: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν με ψεύτικο πρόσχημα – Καταδικάζει το κάλεσμα προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία

|
THESTIVAL TEAM

Η Ρωσία εν μέσω της κλιμάκωσης -για πέμπτη ημέρα- του πολέμου Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν κατηγόρησε την Αμερική ότι χρησιμοποίησε μια φανταστική απειλή από την Τεχεράνη ως πρόσχημα για να ανατρέψουν τη συνταγματική τάξη στη χώρα και δήλωσε ότι το κάλεσμα της Ουάσινγκτον προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από τους ηγέτες τους είναι κυνικό και απάνθρωπο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που λάμβαναν χώρα μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, ως κάλυψη για σχέδιο αλλαγής του καθεστώτος εκεί.

Η Ρωσία έχει συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης με το Ιράν και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταδικάσει αυτό που χαρακτήρισε κυνική δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ το Σάββατο.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φανταστική, επινοημένη ιρανική απειλή, που έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ήταν απλά πρόσχημα για την εφαρμογή ενός πολυπόθητου σχεδίου να ανατραπεί με βίαιο τρόπο η συνταγματική τάξη ενός κυρίαρχου κράτους…που δεν αρέσει στην Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η Ζαχάροβα υπονόησε το κάλεσμά του προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από την θρησκευτική ηγεσία.

«Είναι ακόμα πιο κυνικό και απάνθρωπο να ακούει κανείς κάλεσμα προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία, όπως λέει η Δύση, όταν η Δύση ξεριζώνει ουσιαστικά τα χέρια των Ιρανών», δήλωσε.

ΗΠΑ Ιράν Μαρία Ζαχάροβα Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Χαλκιδική: Εξουδετερώθηκε η οβίδα που εντοπίστηκε σε οικόπεδο

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

“Στο Ιράν ένα 10χρονο κορίτσι επιτρέπεται να παντρευτεί” λέει Ιρανή που ζει μόνιμα στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

“Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!” – Συνάντηση της Ελ. Ράπτη με την οδηγό του ΟΑΣΘ, Μαρία Γαλατσοπούλου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 25 λεπτά πριν

Χειροπέδες σε συμμορία που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτες – Κέρδη 300.000 ευρώ

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ετοιμάζεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Νότη Σφακιανάκη

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τραμπ: Έξαλλος με Σάντσεθ, διακόπτει το εμπόριο με Ισπανία, απαξιώνει τον Στάρμερ – “Δεν είναι και ο Τσώρτσιλ”