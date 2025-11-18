MENOY

Μόσχα: Καταρρίφθηκαν ουκρανικά drones από τις δυνάμεις αεράμυνας – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τρίτη (18/11) στη Μόσχα, καθώς εντοπίστηκαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία δυνάμεις για την αναχαίτισή τους.

Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αναπτύσσονταν σε θέσεις μάχης για να καταρρίψουν τα ουκρανικά drones που είχαν στόχο τη Μόσχα, για λόγους ασφαλείας δόθηκε εντολή να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία σε δύο αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Τελικά, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά drones, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ενώ τα δύο μεγάλα αεροδρόμια στη ρωσική πρωτεύουσα διέκοψαν προσωρινά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο των καταρριφθέντων drones, τόνισε ο Σομπιάνιν μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Όλες οι πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο και Βνούκοβο, το πρώτο και το δεύτερο μεγαλύτερο της πόλης σε κίνηση, αντίστοιχα, διεκόπησαν προσωρινά, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία αερομεταφορών.

Πόλεμος Ουκρανία

