Μητσοτάκης στο CNN: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο – Εκεχειρία που να καλύπτει όλη την περιοχή

Μήνυμα προς το Ισραήλ, αλλά και προς το Ιράν και τις ΗΠΑ, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) στο CNN.

«Η Ελλάδα υπέγραψε μια κοινή δήλωση πολλών Ευρωπαίων ηγετών, καλωσορίζοντας την εκεχειρία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Έχουμε λόγους να είμαστε προσεκτικά αισιόδοξοι, αλλά ανησυχώ για ό,τι συμβαίνει στον Λίβανο». Μιλώντας στην Κριστιάν Αμανπούρ, ο πρωθυπουργός στάθηκε και στα Στενά του Ορμούζ. «Είμαστε από τους μεγαλύτερους παίκτες σε όρους στόλου. Είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη στον κόσμο. Είναι κρίσιμο ζήτημα τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία ήταν πάντα ελεύθερα για τη ναυσιπλοΐα και πρέπει να παραμείνουν έτσι και στο μέλλον. Η διεθνής κοινότητα δεν θα δεχθεί “διόδια” από το Ιράν. Μπορεί να χρειαστεί μια ξεχωριστή διεθνής συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει τέλος διέλευσης για τα στενά» είπε.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «οι ισραηλινές επιθετικές κινήσεις είναι αντιπαραγωγικές και, αν θέλουμε να μιλήσουμε για εκεχειρία στην περιοχή, αυτή πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα πεδία. Πρέπει να δώσουμε χώρο στην κυβέρνηση του Λιβάνου και οι επιθέσεις το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν χώρο στη Χεζμπολάχ».

«Έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά οι φίλοι πρέπει να είναι ειλικρινείς. Αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, θα έχουμε μια ανθρωπιστική κρίση και μια αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του Λιβάνου. Δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ αυτό και πρέπει να έχουμε μια εκεχειρία που να καλύπτει όλη την περιοχή».

Κυριάκος Μητσοτάκης

