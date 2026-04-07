MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μήνυμα του Ισραήλ στους Ιρανούς: “Αν βρίσκεστε σε τρένα και κοντά σε σταθμούς κινδυνεύει η ζωή σας”

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους του Ιράν με ανάρτησή του στο Χ, ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας σας παρακαλούμε θερμά να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» (21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε στην ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός στο Χ.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

