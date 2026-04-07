Μήνυμα του Ισραήλ στους Ιρανούς: “Αν βρίσκεστε σε τρένα και κοντά σε σταθμούς κινδυνεύει η ζωή σας”

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους του Ιράν με ανάρτησή του στο Χ, ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας σας παρακαλούμε θερμά να αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε και να ταξιδέψετε με τρένο σε όλο το Ιράν από τώρα ως τις 21:00 ώρα Ιράν» (21:30 ώρα Ελλάδας), ανέφερε στην ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός στο Χ.