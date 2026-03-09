“Mile High Club”: Αεροσυνοδός εξηγεί πως αντιμετωπίζονται οι επιβάτες αεροπλάνου με ερωτικές διαθέσεις στα 30.000 πόδια

Το «Mile High Club» είναι ένας ανεπίσημος, χιουμοριστικός όρος που αναφέρεται σε επιβάτες, οι οποίοι έχουν κάνει σεξ μέσα σε αεροπλάνο ενώ αυτό πετάει σε μεγάλο ύψος.

Μια αεροσυνοδός αποκάλυψε τι πραγματικά συμβαίνει όταν οι επιβάτες προσπαθούν να μπουν στο λεγόμενο «Mile High Club». Η Mandy Smith έχει γράψει το βιβλίο «Cabin Fever: The Sizzling Secrets of a Virgin Air Hostess», ένα αποκαλυπτικό απομνημόνευμα που αποκαλύπτει διάφορες περίεργες ιστορίες από την εμπειρία της σε ταξίδια ως αεροσυνοδός.



Αναπόφευκτα, σε αυτό περιλαμβάνονται και ερωτευμένα ζευγάρια που προσπαθούν να έρθουν κοντά κατά την διάρκεια της πτήσης. Παρόλο που είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, η Mandy είπε ότι συμβαίνει πιο σπάνια απ’ όσο θα περίμενε κανείς. «Θα έλεγα μία φορά σε είκοσι ή τριάντα πτήσεις», είπε στο LADBible Stories. «Δεν συμβαίνει και τόσο συχνά».



Ίσως η συχνά όχι και τόσο ευχάριστη πραγματικότητα του να βρίσκεσαι σε ένα αεροπλάνο να είναι αρκετή για να σβήσει κάθε ερωτική διάθεση, εκτός από τους πιο αποφασισμένους υποψήφιους του «Mile High Club».

Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό;

Η Mandy εξήγησε ότι συνήθως πρόκειται απλώς για ένα αμήχανο χτύπημα στην πόρτα της τουαλέτας και μια ευγενική παράκληση να σταματήσουν. «Είναι χειρότερα όταν υπάρχουν παιδιά στο αεροπλάνο και είναι μέρα», είπε.

Αλλά στις νυχτερινές πτήσεις, όπου οι περισσότεροι επιβάτες κοιμούνται, μπορεί να είναι λίγο πιο επιεικής, αρκεί να μην το παρακάνουν. «Αν είναι σε νυχτερινή πτήση και είναι διακριτικοί, πιθανότατα δεν θα τους διέκοπτα καν, για να είμαι ειλικρινής», είπε.

Η περίπτωση της 18χρονης

Η Mandy θυμήθηκε επίσης μια συνάδελφο που είχε να αντιμετωπίσει μια νεαρή γυναίκα αποφασισμένη να προχωρήσει στην ερωτική πράξη κατά τη διάρκεια της πτήσης, παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις. «Μια φίλη μου είχε μια περίπτωση με μια κοπέλα 18 ετών που ήταν αποφασισμένη να μπει στο ”Mile High Club” και απλώς έπιανε οποιονδήποτε», είπε.



Ωστόσο, η νεαρή επιβάτιδα δεν πτοήθηκε. «Κάθισε ξανά στη θέση της και περίπου μισή ώρα αργότερα σηκώθηκε πάλι με έναν άλλο άντρα για να προσπαθήσει ξανά να μπει στο Mile High Club», είπε η Mandy.

«Η φίλη μου είπε ότι πήγε να μιλήσει στους γονείς της, γιατί ταξίδευε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά της. Ήταν μόλις 18 χρονών», πρόσθεσε η αεροσυνοδός.

Πηγή: gazzetta.gr