Μιανμάρ: Φονική στρατιωτική αεροπορική επίθεση με 17 νεκρούς

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επίθεση του στρατού της Μιανμάρ σε αγορά χωριού στο δυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα δύο τοπικές οργανώσεις, καθώς επιδεινώνεται η σύγκρουση σε αυτήν την περιοχή.

Ο Στρατός του Αρακάν, εθνοτική ένοπλη οργάνωση, δήλωσε ότι 17 «αθώοι άμαχοι» σκοτώθηκαν την Τρίτη (24/02), σε πλήγμα στο χωριό Γιόε Νγκου, στην πολιτεία Ραχίν, στη δυτική Μιανμάρ, ενώ η εθελοντική οργάνωση πολιτών «Σύλλογος Νέων Ποναγκιούν» (Ponnagyun Youth Association – PYA) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 18.

«Το σκηνικό ήταν πραγματικά φρικτό, τέσσερα ή πέντε κτίρια κάηκαν και πολλά άλλα καταστράφηκαν», σχολίασε ο πρόεδρος του PYA, Πιε Φίο Νάινγκ, που επισκέφθηκε το σημείο μετά την αεροπορική επίθεση.

Σύμφωνα με τον με μαρτυρία ενός 23χρονου, «άνθρωποι έκλαιγαν, ενώ πολλά πτώματα βρίσκονταν διασκορπισμένα» στην περιοχή. «Κάποιοι έφευγαν από την περιοχή για να γλιτώσουν, ενώ σπίτια εξακολουθούσαν να καίγονται όταν φτάσαμε», πρόσθεσε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο της χούντας για να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Οι οργανώσεις πολιτών κρούουν συχνά τον κώδωνα του κινδύνου για την επιδεινούμενη κρίση στην πολιτεία Ραχίν, στα σύνορα με το Μπανγκλαντές. Ο στρατιωτικός αποκλεισμός, σε συνδυασμό με την εμφύλια σύγκρουση και τις πρόσφατες μαζικές περικοπές της ανθρωπιστικής βοήθειας, έχει προκαλέσει «εντυπωσιακή αύξηση της πείνας και του υποσιτισμού» στην πολιτεία, προειδοποιούσε πέρυσι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ.

Ο Στρατός του Αρακάν επιβλήθηκε ως μια από τις πιο ισχυρές οργανώσεις που αντιτάσσονται στο καθεστώς της χούντας και έχει προωθηθεί σε θέσεις στη Ραχίν, κυρίως στην Σίτουε, την πρωτεύουσά της.

Ο στρατός της Μιανμάρ κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά των αμάχων και διεξάγει επιδρομές με τα κινεζικής και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροπλάνα του.

Η Μιανμάρ μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο μετά το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021 κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης της ηγέτιδος της αντιπολίτευσης Αούνγκ Σαν Σου Τσι. Στον εμφύλιο πόλεμο συγκρούονται φιλοδημοκρατικοί μαχητές που έχουν σχηματίσει ανταρτικές μονάδες που μάχονται στο πλευρό πολιτοφυλακών που συνίστανται από εθνοτικές μειονότητες οι οποίες αντιτίθενται εδώ και χρόνια στην κεντρική εξουσία.