MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεξικό: Επτά νεκροί μετά από ένοπλη ένοπλη επίθεση σε μπαρ

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά από ένοπλη επίθεση που έγινε χθες Σάββατο (29.11.2025) σε μπαρ στην πόλη Τούλα της πολιτείας Ιντάλγκο στο κεντρικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και τρεις τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν μετά την ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Μεξικό.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν πως πρόκειται για έγκλημα ασυνήθιστο στην περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της μεξικανικής πρωτεύουσας.

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Οπαδός στο Μαρόκο πέταξε σπάτουλα στον αγωνιστικό χώρο, στην αναμέτρηση της Ραμπάτ με την Αλ Αχλί – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Το styling trick που χαρίζει ισορροπία σε κάθε χώρο

LIFESTYLE 49 λεπτά πριν

Γιώργος Σεϊταρίδης: Επιστρέφει στο θέατρο μετά από 12 χρόνια – Η ζωή στο Πήλιο και οι φήμες που ακούστηκαν για τον ηθοποιό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Απών το Ταμείο Ανάκαμψης από την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, παρούσες οι απευθείας αναθέσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού – Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σοκ στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του