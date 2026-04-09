Μεξικό: Δύο γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια πάνω από φέρετρο – Έκλαιγαν τον ίδιο άντρα – Δείτε βίντεο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην κηδεία ενός άνδρα στο Μεξικό όταν δύο γυναίκες τσακώθηκαν πάνω από το φέρετρό του για το ποια ήταν η αγαπημένη του όσο ήταν εν ζωή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καβγάς ξεκίνησε όταν μια γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο, και είπε «αγάπη μου, θα μου λείψεις».
Τότε, όμως, μια δεύτερη γυναίκα σηκώθηκε όρθια και φώναξε «ποια είσαι;»
Όταν, δε, η πρώτη γυναίκα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με τον εκλιπόντα, τα πράγματα ξέφυγαν με τις δύο πρωταγωνίστριες σχεδόν να ανοίγουν το φέρετρο.
Δείτε το βίντεο που έγινε viral στο Μεξικό