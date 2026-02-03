MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μεθυσμένος επιβάτης γδύθηκε και προκάλεσε πανικό σε πτήση της AirAsia -Δείτε βίντεο

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ένταση δημιουργήθηκε σε πτήση της AirAsia από το Βιετνάμ προς την Ταϊλάνδη, όταν ένας επιβάτης – που σύμφωνα με όσους ήταν στο αεροπλάνο φαινόταν μεθυσμένος – άρχισε να συμπεριφέρεται απρόβλεπτα λίγο πριν την προσγείωση στη Μπανγκόκ.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, σε Airbus A320 που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμ Ραν – Μπανγκόκ. Περίπου ένα τέταρτο πριν το αεροπλάνο κατέβει για προσγείωση, ο άνδρας – που λέγεται ότι είναι ρωσικής καταγωγής – σηκώθηκε και άρχισε να περπατά νευρικά στον διάδρομο, αγνοώντας τις οδηγίες του πληρώματος.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται να βγάζει τα ρούχα του και να ζητά να τον αφήσουν να κατέβει από το αεροσκάφος. Επιβάτες που βρίσκονταν κοντά του είπαν πως μύριζε έντονα αλκοόλ και έδειχνε σε κατάσταση μέθης. Παρά τις προσπάθειες των αεροσυνοδών να τον ηρεμήσουν και να καθίσει στη θέση του, εκείνος συνέχισε να φωνάζει στα ρωσικά, μένοντας μόνο με το εσώρουχό του.

Η κατάσταση δεν ηρέμησε ούτε μετά την προσγείωση. Βγαίνοντας από το αεροπλάνο, ο άνδρας έχασε την ισορροπία του, έπεσε από τη σκάλα και τραυμάτισε το πόδι του. Στη συνέχεια προσπάθησε να τρέξει μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, όμως εντοπίστηκε γρήγορα και συνελήφθη.

Σύμφωνα με το Viral Press, ο επιβάτης κρατήθηκε από τις αρχές και ανακρίνεται για αδικήματα όπως η πρόκληση κινδύνου σε πτήση, η άρνηση συμμόρφωσης στο πλήρωμα και η διατάραξη της τάξης.

