Μετανάστης παρενοχλούσε γυναίκες στο Λονδίνο – Ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τους νόμους και γλίτωσε τη φυλακή

Ένας 26χρονος αιτών άσυλο από τη Συρία, ονόματι Qais Al-Aswad, καταδικάστηκε στη Βρετανία για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τριών γυναικών, τις οποίες παρενόχλησε ενώ ποδηλατούσε, αλλά γλίτωσε τη φυλακή ισχυριζόμενος ότι «δεν γνώριζε τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Al-Aswad, που διέμενε προσωρινά στο ξενοδοχείο Four Points by Sheraton στο Horley του Surrey, επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024, ενώ πήγαινε και γύριζε από τη δουλειά του σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, ο 26χρονος άπλωνε το χέρι του και άγγιζε τα θύματα σε ευαίσθητα σημεία καθώς περνούσε δίπλα τους με το ποδήλατο. Οι πράξεις του καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας (CCTV).

Η πρώτη επίθεση έγινε στις 23 Μαΐου, όταν χτύπησε στα οπίσθια μια γυναίκα που περπατούσε με τη μητέρα της, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμα περιστατικά — στις 4 και 12 Ιουνίου — με τη δεύτερη γυναίκα να καταγγέλλει ότι της «έσφιξε τα οπίσθια» και την τρίτη ότι «της άγγιξε τη βουβωνική περιοχή».

Μετά τη σύλληψή του και την καταδίκη του τον Αύγουστο, περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου έμενε, καταγγέλλοντας την παρουσία του στην κοινότητα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Al-Aswad καταδικάστηκε από το δικαστήριο του Staines σε έξι μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή, ενώ υποχρεώθηκε να εκτελέσει 200 ώρες κοινωνικής εργασίας και να παρακολουθήσει 40 ημέρες προγράμματος επανένταξης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 26χρονος υποστήριξε – μέσω διερμηνέα – ότι «δεν γνώριζε τους νόμους περί σωματικής επαφής», ενώ ισχυρίστηκε πως «άγγιξε τις γυναίκες για να αποφύγει τη σύγκρουση», καθώς τα φρένα του ποδηλάτου του «ήταν χαλασμένα».

Ο δικαστής απέρριψε τους ισχυρισμούς του, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος «επιδίωξε να υποβαθμίσει τη συμπεριφορά του» και «έδειξε αλαζονεία απέναντι στα θύματα», καθώς σε μία από τις γυναίκες σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο και σε άλλη έστειλε φιλί μετά την επίθεση.

Οι γυναίκες περιέγραψαν στο δικαστήριο ότι ένιωσαν σοκ, οργή και αηδία, ενώ μία εξ αυτών δήλωσε πως δεν μπορεί πλέον να επισκεφθεί την πόλη όπου συνέβη το περιστατικό.

Ο Al-Aswad, που έφυγε από τη Συρία το 2018 και έφτασε στη Βρετανία το 2024, υποχρεώθηκε επίσης να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης και του απαγορεύτηκε η χρήση ποδηλάτου ή σκούτερ σε δημόσιους χώρους, εκτός αν διαθέτει σύστημα GPS που καταγράφει τη διαδρομή του.