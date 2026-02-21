MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μετά τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, ο διάδοχος Γουίλιαμ ίσως είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα της βασιλικής οικογένειας

THESTIVAL TEAM

Στη δίνη ενός προαναγγελθέντος σκανδάλου βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, καθώς ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου συλλήφθη -και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος- με την υποψία κατάχρησης δημοσίου αξιώματος για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, δεν είναι μόνο ο πρίγκιπας Άντριου αλλά και ο ίδιος ο διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Το σκάνδαλο Επστάιν και οι στενές, σχεδόν 20ετίας, σχέσεις του με τον Άντριου. Ο βασιλιάς Κάρολος, καλούμενος να διαχειριστεί μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της μοναρχίας, προχώρησε σε επίσημη δήλωση, τονίζοντας ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Ωστόσο, κατά το δημοσίευμα της Daily Mail: «Όμως, πού ήταν ο Ουίλιαμ μέσα σε όλα αυτά; Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι εκείνος και η Κέιτ “ενέκριναν” τη δήλωση του βασιλιά. Γιατί δεν ακούσαμε περισσότερα από τους ίδιους; Μαθαίνουμε ότι παρασκηνιακά ο Ουίλιαμ είναι ο πιο σκληρός επικριτής του Άντριου εντός της βασιλικής οικογένειας. Ότι θεωρεί -και δικαίως- πως τόσο η εκλιπούσα βασίλισσα όσο και ο πατέρας του ανέχθηκαν για υπερβολικά μεγάλο διάστημα τον προβληματικό θείο του».

Ο Γουίλιαμ συγκαταλέγεται στους αυστηρότερους επικριτές του Άντριου εντός της βασιλικής οικογένειας. Μάλιστα, υπενθυμίζεται πως το 2022 είχε φέρεται να θέσει σαφή όρια ως προς τη δημόσια παρουσία του θείου του σε επίσημες τελετές.

Παρά ταύτα, το άρθρο υπογραμμίζει ότι, αντί να τοποθετηθεί δημοσίως για την υπόθεση που απειλεί ευθέως το κύρος του θεσμού, ο πρίγκιπας της Ουαλίας επέλεξε να παραχωρήσει συνέντευξη στο BBC με θέμα την ψυχική υγεία των ανδρών.

«Ο βασιλιάς Κάρολος, 77 ετών, πραγματοποίησε 533 επίσημες εμφανίσεις το 2025, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο, την ώρα που ο 43χρονος γιος του έκανε μόλις 202. Όταν ο Κάρολος ήταν πρίγκιπας της Ουαλίας, όπως είναι σήμερα ο Ουίλιαμ, ξεπερνούσε τις 530 βασιλικές υποχρεώσεις ετησίως, περιλαμβανομένων 100 επισκέψεων στο εξωτερικό, ακόμη και όταν είχε μικρά παιδιά και όταν ο Ουίλιαμ και ο Χάρι θρηνούσαν για τον θάνατο της μητέρας τους, Νταϊάνα. Ήρθε η ώρα ο Γουίλιαμ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θέλει το ύπατο αξίωμα ή όχι; Θέλει να συνεχιστεί η μοναρχία ή όχι;» σημειώνεται στο ίδιο άρθρο, τονίζοντας πως τόσο η διάδοχος όσο και η πριγκίπισσα Κέιτ πραγματοποιούν ελάχιστες εμφανίσεις σε σχέση με τον Κάρολο.

Και καταλήγει πως ενδεχομένως ο Γουίλιαμ να είναι ο πιο απρόθυμος διάδοχος του βρετανικού που έχει υπάρξει εδώ και χρόνια.

Πρίγκιπας William Πρίγκιπας Άντριου

