ΔΙΕΘΝΗ

Μετά τις 16:00 αναχωρεί η πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων από το Ντουμπάι – Το απόγευμα η δεύτερη πτήση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να αναχωρήσουν τις επόμενες ώρες από το Ντουμπάι, με προορισμό την Αθήνα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την charter πτήση EK2553, η οποία έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει αρχικά στις 11:00 και μετά στις 12:30 (ώρα Ελλάδας).

Ωστόσο, η πτήση επαναπατρισμού με πάνω από 400 Έλληνες έχει καθυστερήσει αρκετές ώρες. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση αναμένεται να αναχωρήσει μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Η άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος» αναμένεται γύρω στις 21:30 το βράδυ.

Στις 18:45, ώρα Ελλάδας, θα αναχωρήσει και δεύτερη πτήση, της Emirates, η οποία θα μεταφέρει και Έλληνες

Οι δύο πτήσεις μεταφέρουν επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του επαναπατρισμού τους, ενώ η διαδικασία των αναχωρήσεων πραγματοποιείται κανονικά από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Εκτός από τη μεγάλη πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι, παράλληλα έχουν προγραμματιστεί για τη σημερινή ημέρα και πτήσεις επαναπατρισμού από άλλες περιοχές του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής όπου βρίσκονται Έλληνες, όπως το Ριάντ, η Σάρζα, το Αμάν και η Άκαμπα της Ιορδανίας.

Νωρίτερα, επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας στην περιοχή του αεροδρομίου.

