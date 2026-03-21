Μετά την Ντιμόνα, νέος ιρανικός πύραυλος στην ίδια περιοχή του νοτίου Ισραήλ

Μετά την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου κατά της πόλης Ντιμόνα, η Τεχεράνη εκτόξευσε νέο πύραυλο κατά του νοτίου Ισραήλ, ο οποίος έπεσε στην πόλη Αραντ.

Η πόλη Αραντ βρίσκεται σε απόσταση 25 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ντιμόνα, η οποία φιλοξενεί το στρατηγικής σημασίας Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, που απέχει 13 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη.

Το Ισραήλ τηρεί στάση «στρατηγικής αμφισημίας», δηλαδή δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.

Η ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα συμπίπτει με τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ.

Τριάντα άτομα τραυματίσθηκαν κατά το δεύτερο αυτό πλήγμα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών, ενώ οι πρώτες εικόνες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικημένη περιοχή.

