Μετά την Ελλάδα, ενισχύουν την Κύπρο η Γαλλία και η Γερμανία με πολεμικά πλοία

Τα ευρωπαϊκά αντανακλαστικά ενεργοποίησε η κομβική απόφαση της Αθήνας να συνδράμει αμυντικά τη Λευκωσία, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, όταν χθες δέχτηκε για δεύτερη φορά διαδοχικά αεροπορική επίθεση η βρετανική βάση, στο Ακρωτήρι.

Με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού να βρίσκονται εν πλω και τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 viper από χθες στην αεροπορική βάση «Α. Παπανδρέου», τη σκυτάλη έλαβε σήμερα και το Παρίσι.

Συγκεκριμένα, η Γαλλία πρόκειται να αποστείλει φρεγάτα του στόλου της στην Κύπρο, αλλά και αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα, σύμφωνα με το Euronews.

Κύπριοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Γαλλία θα αποστείλει φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού της στην Κύπρο, για να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας της χώρας κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Παράλληλα, όμως θα συνδράμει τη Λευκωσία σε υποδομές αντιαεροπορικής άμυνας, με δεδομένο ότι η γαλλική αμυντική βιομηχανία έχει αναπτύξει πολύ σύγχρονα συστήματα.

Greece, France and Germany send forces to Cyprus after drone strikes https://t.co/fJcD1bqObu March 3, 2026

Την ίδια ώρα, θετική ανταπόκριση υπήρξε και από γερμανικής πλευράς ως προς την αποστολή πολεμικού πλοίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που διατήρησαν την ανωνυμία τους κι ενώ μαίνονται οι αντιδράσεις επί βρετανικού εδάφους για τη χλιαρή αντίδραση του Λονδίνου απέναντι στη βάση της RAF, στο Ακρωτήρι.

Τόσο οι Συντηρητικοί, όσο και το κόμμα Reform UK υποστηρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο ξεκάθαρο στην υποστήριξή του προς τους συμμάχους του, ΗΠΑ και Ισραήλ, όπως μετέδωσε το BBC, την ώρα που συνεχίζεται το κύμα δηκτικών σχολίων από πλευράς βρετανών δημοσιογράφων και σχολιαστών, που κάνουν λόγο για «διεθνή περίγελω» με φόντο την επίθεση των drones από το Λίβανο, στο Ακρωτήρι.

Days after a drone dropped on runway RAF base at Cyprus, Govt considers sending a British warship to the region. Britain has become an international laughing stock under @Keir_Starmer — Andrew Pierce (@toryboypierce) March 3, 2026

«Οι Γάλλοι και οι Έλληνες υπερασπίζονται την στρατιωτική μας βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου», γράφουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στηλιτεύοντας την στάση του πρωθυπουργού Στάρμερ. Στο κλίμα αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει επίσης την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο εν μέσω ιρανικής απειλής, σύμφωνα με το Politico, καθώς εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζουν να πραγματοποιούν αμυντικές αεροπορικές αποστολές για να υπερασπιστούν τον λαό, τις βάσεις και τους εταίρους μας στην περιοχή.

Δεν θα παρέχουμε τρέχουσες λεπτομέρειες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή αναπτύξεις. Διατηρούμε τις τρέχουσες δυνατότητές μας στην περιοχή υπό συνεχή αναθεώρηση».