MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μέση Ανατολή: Βουτιά σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω άλματος των τιμών ενέργειας

|
THESTIVAL TEAM

Απώλειες άνω του 2% κατέγραψαν σήμερα τα τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω των αυξανόμενων τιμών ενέργειας εν μέσω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά τις 14:40 ώρα Ελλάδας, το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υποχώρησε κατά 2,94%, του Μιλάνου κατά 2,64% και του Λονδίνου 2,19%. Το χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε πτώση 2,17%.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο. Νωρίτερα, η τιμή του μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξήθηκε σχεδόν κατά 7% στα 114,64 δολάρια, έχοντας προηγουμένως σημειώσει άνοδο κατά περισσότερο από 10%. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε επίσης άλμα (έως και 35%).

Στο μεταξύ, τα πολύτιμα μέταλλα σημειώνουν βουτιά: ο χρυσός έχασε σήμερα πάνω από 6% και το ασήμι 13%.

Μέση Ανατολή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

