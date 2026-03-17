Μέση Ανατολή: Βίντεο από την επίθεση με drones και ρουκέτες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και ρουκέτες εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, είπαν αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας, ώρες έπειτα από παρόμοια ενέργεια.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας αναφέρθηκαν σε επίθεση με τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

Κατόπιν, προ ολίγου πηγές του Ρόιτερς στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας ανέφεραν ότι έγιναν δυο αεροπορικά πλήγματα εναντίον σπιτιού που χρησιμοποιούσε ως αρχηγείο η οργάνωση Χασντ ας Σάαμπι («μονάδες λαϊκής κινητοποίησης») στη συνοικία Τζαντιρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας κι υπάρχουν τουλάχιστον δυο νεκροί.

Εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν κι εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή, το γειτονικό Ιράκ μετατρέπεται με τη σειρά του σε πεδίο μάχης. Ένοπλες σιιτικές οργανώσεις, προσκείμενες στην Τεχεράνη, αναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον αμερικανικών διπλωματικών, στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μέλη τους γίνονται στόχοι αεροπορικών πληγμάτων, αποδιδόμενων στις αμερικανικές ή στις ισραηλινές ένοπλες

Μέση Ανατολή

