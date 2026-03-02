Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ – Εκρήξεις σε Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι και Ντόχα

Το Ισραήλ εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες βομβαρδισμούς σε νότια συνοικία της Βηρυτού, μεταδίδουν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, αντιδρώντας στη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Νότια συνοικία της Βηρυτού έγινε στόχος σειράς ισραηλινών βομβαρδισμών», μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων στη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 03:40 ότι έπληξε «με ακρίβεια» πριν από λίγο «ανώτερους τρομοκράτες της Χεζμπολά στην περιοχή της Βηρυτού» και ανώτερο στέλεχος του κινήματος «στον νότιο Λίβανο».

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου στοχοποίησε το Ισραήλ με πυραύλους και drones

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπέλυσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ από προχθές Σάββατο.

Το λιβανικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως εξαπέλυσε «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα «σε αντίποινα για το αγνό αίμα (…) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (…) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».

Σε άδεια οικόπεδα έπεσαν τα «βλήματα» που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο

Τα περισσότερα «βλήματα» που εκτοξεύθηκαν νωρίτερα από την επικράτεια του Λιβάνου, προκαλώντας την ενεργοποίηση σειρήνων στο βόρειο Ισραήλ, αφέθηκαν να πέσουν σε «υπαίθριες περιοχές» όπως «προβλέπει το πρωτόκολλο», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που διευκρίνισε πως ένα αναχαιτίστηκε.

«Βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο εναντίον του ισραηλινού εδάφους αναχαιτίστηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία και άλλα βλήματα κατέπεσαν σε υπαίθριες περιοχές όπως προβλέπει το πρωτόκολλο», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

Footage from Beirut shows severe damage to the upper floors of a residential building after what was reported as a targeted Israeli strike. The IDF states the operation targeted senior Hezbollah figures in the city. pic.twitter.com/sfZYBOvhSM — War Monitoring (@WarMonitoring_x) March 2, 2026

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές», πρόσθεσε. Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάx είχε προειδοποιήσει χθες ότι σκόπευε να δράσει για την αντιμετώπιση της «επίθεσης» των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η οποία είχε αποτέλεσμα στο πρώτο της στάδιο να σκοτωθεί ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ.

Στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν μέσω Telegram ότι η Χεζμπολάx, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, «επιτέθηκε στη Χάιφα», λιμάνι του βόρειου Ισραήλ, «με έξι πυραύλους».

«Η Υεμένη θα μπει στη μάχη σε μερικές ώρες», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, αναφερόμενοι προφανώς στους συμμάχους τους, στο κίνημα των ανταρτών Χούθι.

Η Χεζμπολάx θεωρείται πως βγήκε εξασθενημένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ στον οποίο ενεπλάκη τον Οκτώβριο του 2023 για να υποστηρίξει τη Χαμάς, παλαιστινιακό κίνημα-σύμμαχό της. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον της συνεχίστηκαν σε σχεδόν καθημερινή βάση καθώς η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου την κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται.

Η Χεζμπολάx δεν είχε αναλάβει δράση στον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 2025.

Ο στρατός του Ισραήλ διέταξε τους κατοίκους δεκάδων πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε διαταγή στους κατοίκους κάπου πενήντα πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολά εναντίον της ισραηλινής επικράτειας νωρίτερα.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά υποχρεώνουν» τον ισραηλινό στρατό «να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (…) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.

Πρωθυπουργός Λιβάνου: «Ανεύθυνη ενέργεια τα πυρά εναντίον του Ισραήλ»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε σήμερα «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια, την ευθύνη για τα οποία ανέλαβε το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, σε αντίποινα για την αμερικανική και ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, που είχαν αποτέλεσμα να εξαπολυθούν ευρείας κλίμακας αντίποινα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του» εναντίον της χώρας, ανέφερε ο κ. Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για «να σταματήσουμε τους υπεύθυνους» και να «προστατεύσουμε» τους πολίτες του Λιβάνου.