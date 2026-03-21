MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μέση Ανατολή: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά της περιοχής της Ντιμόνα

|
THESTIVAL TEAM

Περί τα 40 άτομα τραυματίσθηκαν στο νότιο Ισραήλ έπειτα από την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων στην περιοχή της Ντιμόνα (Dimona) που φιλοξενεί εγκατάσταση αφιερωμένη στην πυρηνική έρευνα, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τα θύματα φέρουν τραύματα από θραύσματα.

Το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε «απευθείας πλήγμα (ιρανικού) πυραύλου» σε κτίριο της πόλης Ντιμόνα

Η περιοχή της πόλης Ντιμόνα φιλοξενεί το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, πυρηνική εγκατάσταση για την έρευνα, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, που απέχει 13 χιλιόμετρα απο την ομώνυμη πόλη.

Το Ισραήλ τηρεί στάση «στρατηγικής αμφισημίας», δηλαδή δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.

Η ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα συμπίπτει με τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Κακώς έβαλα το κράκερ στο στόμα μου – Δεν θα είναι ομαλή διαδικασία η δίκη για τα Τέμπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Άμεσα μέτρα για τα καύσιμα – Η κυβέρνηση δεν έμαθε από την προηγούμενη κρίση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Βαρουφάκης: Η Τουρκία φέρθηκε έξυπνα, ενώ εμείς γίναμε δορυφόρος του Ισραήλ

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Λονδίνο: Απερίσκεπτες οι ιρανικές επιθέσεις στην αμερικανοβρετανική βάση στον Ινδικό

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης