Μέση Ανατολή: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν κατά της περιοχής της Ντιμόνα

Περί τα 40 άτομα τραυματίσθηκαν στο νότιο Ισραήλ έπειτα από την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων στην περιοχή της Ντιμόνα (Dimona) που φιλοξενεί εγκατάσταση αφιερωμένη στην πυρηνική έρευνα, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τα θύματα φέρουν τραύματα από θραύσματα.

Το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε «απευθείας πλήγμα (ιρανικού) πυραύλου» σε κτίριο της πόλης Ντιμόνα

Η περιοχή της πόλης Ντιμόνα φιλοξενεί το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, πυρηνική εγκατάσταση για την έρευνα, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.

Ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει σχετικά με το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, που απέχει 13 χιλιόμετρα απο την ομώνυμη πόλη.

Το Ισραήλ τηρεί στάση «στρατηγικής αμφισημίας», δηλαδή δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε διαψεύδει ότι κατέχει πυρηνικά όπλα.

Η ιρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή της Ντιμόνα συμπίπτει με τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού συμπλέγματος της Νατάνζ.

