Μέση Ανατολή: Η στιγμή που ο στρατός του Ισραήλ βομβαρδίζει εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Διπλό το μέτωπο του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Μετά την εκτεταμένη επιχείρηση κατά του Ιράν, οι δύο σύμμαχοι στρέφουν μέρος των δυνάμεών τους και κατά του Λιβάνου προσπαθώντας να εξουδετερώσουν τη Χεζμπολάχ.

Οι IDF ανέβασαν σήμερα βίντεο στα social media από τον βομβαρδισμό κέντρων διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό του Λιβάνου. Όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους, έβαλαν στόχο εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφοριών της οργάνωσης αλλά και αποθήκες όπλων και δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν πως επλήγησαν επίσης εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ για την οργάνωση τρομοκρατικών ενεργειών, συλλογή πληροφοριών και άλλες δραστηριότητες.