Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ και Ιράν – Επίθεση με drone σε δεξαμενή καύσιμων στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ

Μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις ενώ στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εξακολουθεί να βρίσκεται ο Λίβανος. Την ίδια ώρα, χώρες του Κόλπου δέχονται επιθέσεις από το Ιράν. Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωνε πως οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι σε εξέλιξη, με το Ιράν να τον διαψεύδει.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον γειτόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον Κόλπο και του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα οι αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φάνηκαν να καθησυχάζουν κάπως τις αγορές.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται «αυτή τη στιγμή» τους όρους για να τερματιστεί ο πόλεμος, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο συμμετέχουν στην υποτιθέμενη διαδικασία.

Μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους στις ΗΠΑ η New York Times, ο ιστότοπος Axios και στο Ισραήλ το Κανάλι 12, ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ διαβίβασε στις αρχές του Ιράν σχέδιο 15 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος, μέσω Πακιστάν, καθώς το Ισλαμαμπάντ διατηρεί σχέσεις και με τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές.

Πηγές του Καναλιού 12, οι οποίες δεν κατονομάστηκαν, ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε η Τεχεράνη να εξετάσει την πρόταση.

Τα πρώτα πέντε από τα δεκαπέντε σημεία του σχεδίου αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, με την αξίωση η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει-, να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό). Ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή, από τη Χεζμπολά στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και ακόμη, να επιβληθούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει την άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.

Νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν από τη 01:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισαν να εξαπολύουν νέο «κύμα» αεροπορικών βομβαρδισμών στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, την 26η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, περίπου είκοσι λεπτά αφού έκαναν λόγο για νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία άρχισε να διεξάγει «νέο κύμα πληγμάτων στοχοποιώντας υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», σύμφωνα με το τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Χαλαρώνει ο κλοιός στο Χορμούζ

Οι αρχές του Ιράν ανέφεραν χθες ότι τα «μη εχθρικά πλοία» θα μπορούν στο εξής να διασχίζουν «με ασφάλεια» το στενό του Χορμούζ «σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ).

Σχεδόν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό αυτή και ο αποκλεισμός της από την Τεχεράνη τις τελευταίες σχεδόν τέσσερις εβδομάδες απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε χθες για ιρανικό «μεγάλο δώρο» στον ίδιο όσον αφορά το πετρέλαιο και το αέριο, χωρίς να εξηγήσει τι εννοούσε. Μπορεί ωστόσο απλώς να αναφερόταν στην ανακοίνωση των ιρανικών αρχών πως θα χαλαρώσουν τον κλοιό.

Κατά τα φαινόμενα σε αντίδραση για τις αμερικανικές υποσχέσεις περί διαπραγματεύσεων και την ιρανική ανακοίνωση για τις διελεύσεις πλοίων από το στενό, οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν και ασιατικά χρηματιστήρια επέστρεψαν στο πράσινο.

Για την ώρα πάντως, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει πως διεξάγεται καμιά διαπραγμάτευση.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος παρουσιάζεται από τον Axios ως ο βασικός συνομιλητής των ΗΠΑ, διέψευσε κατηγορηματικά πως διεξάγονται συνομιλίες. Η ιρανική διπλωματία το μόνο που έχει επιβεβαιώσει είναι πως έλαβε από «φίλες χώρες» αμερικανικά μηνύματα που ενημέρωναν ότι η Ουάσιγκτον θέλει «διαπραγματεύσεις».

Πυρκαγιά στο Κουβέιτ

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο κάνουν λόγο για την αποστολή τουλάχιστον 3.000 στρατιωτικών, ιδίως στοιχείων των ειδικών δυνάμεων, στην περιοχή, όπου ο πόλεμος δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως αποκλιμακώνεται, με νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και στον Λίβανο και νέες ιρανικές εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, της Ιορδανίας και μοναρχιών του Κόλπου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανέφεραν σήμερα πως εξαπέλυσαν επιθέσεις στοχοποιώντας το βόρειο και το κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Τελ Αβίβ, δυο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, μια στην Ιορδανία και μια στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με υπηρεσία πρώτων βοηθειών στο Ισραήλ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ κοντά στο Τελ Αβίβ από έναν ή περισσότερους πυραύλους του Ιράν.

Στο Κουβέιτ, επιδρομή drones προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, που δεν έκανε λόγο για θύματα.

Από την πλευρά του, όπως και τις προηγούμενες νύχτες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε να διεξάγει «νέο κύμα πληγμάτων στοχοποιώντας υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη».

«Οι κρότοι, οι εκρήξεις και οι πύραυλοι είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο 35χρονη από το ιρανικό Κουρδιστάν, που είναι μόνιμη κάτοικος Τεχεράνης.

Τουλάχιστον 9 νεκροί στον Λίβανο

Το Ισραήλ συνεχίζει επίσης την επίθεση στον Λίβανο, όπου τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικές επιδρομές οι οποίες στοχοποίησαν κοινότητες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, που θεωρείται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε παράλληλα τους πολίτες επτά συνοικιών του νότιου τομέα της Βηρυτού, άλλου προπυργίου της Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, να απομακρυνθούν εσπευσμένα ενόψει βομβαρδισμών.

Αφότου ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει πάνω από χίλιους ανθρώπους και έχουν ξεριζώσει ένα εκατομμύριο και πλέον, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε χθες ότι ο στρατός της χώρας του διατάχθηκε να κάνει «ελιγμούς στο εσωτερικό» του Λιβάνου και να στήσει «προκεχωρημένη γραμμή άμυνας» ως τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο χωρών, αψηφώντας εκκλήσεις, ιδίως της Γαλλίας, να μην προχωρήσει σε χερσαία εισβολή και να μην αποπειραθεί να κυριεύσει λιβανικά εδάφη.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ