Μέση Ανατολή: Αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε γειτονιά στο Ιράν – Μπαράζ επιθέσεων και στο Ισραήλ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν να συνεχίζονται με εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι ανελέητες εκατέρωθεν επιθέσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες εκτοπισμένους.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορες περιοχές στην πρωτεύουσα του Ιράν, την 24η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδουν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε μέσω Telegram ένδεκα λεπτά μετά τις 04:00 (ώρα Ελλάδας) ότι άρχισε να διεξάγει «κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Επιπλέον, αεροπορικός βομβαρδισμός ισοπέδωσε κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ του Ιράν (βορειοδυτικά) και συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών αναζητούν θύματα στα συντρίμμια, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ημικρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 07:00 (ώρα Ελλάδας) ότι εντόπισε την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται «προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι επιχειρούν «συστήματα (σ.σ. αντιαεροπορικής) άμυνας για να αναχαιτίσουν την απειλή».