ΔΙΕΘΝΗ

Μερτς: Οι Σύροι πρόσφυγες στη Γερμανία πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Φωτογραφία: Twitter (X)
Οι Σύροι πρόσφυγες στη Γερμανία πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους τώρα που ο πόλεμος στη χώρα τους τελείωσε, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν απέλαση σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος» για τους Σύρους που διέφυγαν από τον βάναυσο 13χρονο πόλεμο της χώρας τους να ζητήσουν άσυλο στη Γερμανία ανέφερε ο Μερτς και συμπλήρωσε ότι «για όσους αρνούνται να επιστρέψουν στη χώρα τους, μπορούμε φυσικά να τους απελάσουμε».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε την Πέμπτη σε ταξίδι του στη Δαμασκό ότι η δυνατότητα επιστροφής των Σύρων ήταν «πολύ περιορισμένη», καθώς ο πόλεμος είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος των υποδομών της χώρας. Η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τη συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μερτς και του Βάντεφουλ, η οποία αγωνίζεται να αποφύγει την υπερκέραση από τα ακροδεξιά κόμματα στο εκρηκτικό ζήτημα της μετανάστευσης.

Ο Μερζ δήλωσε ότι είχε προσκαλέσει τον νέο προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, οι ισλαμιστικές δυνάμεις του οποίου ανέτρεψαν τον επί μακρόν ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ πέρυσι, να επισκεφθεί τη Γερμανία για να συζητήσουν «πώς μπορούμε να το επιλύσουμε αυτό μαζί».

Η Συρία «χρειάζεται όλη της τη δύναμη, και πάνω απ’ όλα τους Σύρους, για να ανοικοδομηθεί», δήλωσε ο Μερζ, προσθέτοντας ότι είναι βέβαιος ότι πολλοί θα επιστρέψουν με τη θέλησή τους. Περίπου ένα εκατομμύριο Σύριοι ζουν στη Γερμανία, οι περισσότεροι από τους οποίους εγκατέλειψαν τον πόλεμο σε μια μαζική έξοδο το 2015 και το 2016.

Φρίντριχ Μερτς

