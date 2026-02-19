MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μερτς: Μόνο η εξάντληση της Ρωσίας θα φέρει το τέλος της σύρραξης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μέσω των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, προεξοφλεί ότι η ένοπλη σύρραξη θα τελειώσει μόνο αν κάποια από τις δυο πλευρές εξαντληθεί από στρατιωτική ή οικονομική άποψη.

«Κατά την εκτίμησή μου, αυτός ο πόλεμος θα λάβει τέλος όταν κάποια από τις δυο πλευρές εξαντληθεί, είτε στρατιωτικά ή οικονομικά», δήλωσε ο κ. Μερτς στην εφημερίδα Rheinpfalz, στο πλαίσιο συνέντευξής του που δημοσιεύεται σήμερα.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ρωσίας, ο Γερμανός καγκελάριος έκρινε πως «η λογική και τα επιχειρήματα ανθρωπιστικής φύσης δεν θα πείσουν τον (σ.σ. Βλαντίμιρ) Πούτιν. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια».

Κατά συνέπεια, συνέχισε, οι ευρωπαϊκές προσπάθειες οφείλουν να έχουν στόχο «το ρωσικό κράτος να μην είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο από στρατιωτική σκοπιά και να μην μπορεί πλέον να τον χρηματοδοτήσει από οικονομική σκοπιά».

Για τον κ. Μερτς, η «κλίκα στην εξουσία» της Ρωσίας δεν μπορεί να «επιβιώσει» χωρίς πόλεμο, κάτι που προεξόφλησε πως θα συνεχιστεί. «Πρέπει να διατηρήσει την πολεμική μηχανή σε λειτουργία, διότι δεν έχει κανένα σχέδιο για το τι θα κάνει τους χιλιάδες από τους ενίοτε πολύ σοβαρά τραυματισμένους στρατιώτες που επιστρέφουν από το μέτωπο», επιχειρηματολόγησε.

Σύμφωνα με τον συντηρητικό καγκελάριο, «αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτή τη χώρα σε κατάσταση βαθιάς βαρβαρότητας. Αυτό δεν θα αλλάξει στο ορατό μέλλον και είναι κάτι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να αντιμετωπίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φρίντριχ Μερτς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Ιράν – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο της Λάρισας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Έκλεισε δρόμος στη Θεσσαλονίκη λόγω κινδύνου πτώσης δέντρου απο τους ισχυρούς άνεμους

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Ανδρέας Λοβέρδος για Eurovision: Δεν αντέχω ούτε τον ήχο, ούτε την οπτική της πλευρά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Λάρισα: Νεαρή με πατίνι παρέσυρε και εγκατέλειψε μια 59χρονη – “Πονάω, φοβάμαι να βγω έξω” λέει το θύμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Βούλτεψη: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής πρέπει να περιέλθουν στο ελληνικό κράτος χωρίς δημοπρασία και χρήματα