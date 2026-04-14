Μελόνι: Η Ιταλία ανέστειλε την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ

«Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση, η κυβέρνησή μας αποφάσισε να αναστείλει την αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, πρόκειται για μια συμφωνία- πλαίσιο στον τομέα της άμυνας, η οποία αφορά την τεχνολογική έρευνα και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα έπρεπε να ανανεωθεί σήμερα. Την απόφαση της κυβέρνησης της Ρώμης ανακοίνωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, με επιστολή του προς τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε παράλληλα ότι θεωρεί βασικής σημασίας την επιστροφή στην ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, για το σύνολο της οικονομίας της χώρας της.

Αναφερόμενη, δε, στην ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα, η Μελόνι υπογράμμισε: «Είπα αυτό που πιστεύω, ότι οι δηλώσεις που αφορούν τον ποντίφικα είναι απαράδεκτες». «Εξέφρασα και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον πάπα Λέοντα. Και λέω και κάτι περισσότερο: δεν θα ένιωθα άνετα σε μια κοινωνία στην οποία οι θρησκευτικοί ταγοί κάνουν ό,τι λένε οι πολιτικοί ηγέτες. Όχι σε αυτή την περιοχή του πλανήτη», πρόσθεσε.

Μιλώντας, τέλος, για την σχέση της χώρας της με τις ΗΠΑ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Η σχέση της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια και δεν αφορά μια μεμονωμένη κυβέρνηση. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο -στις δεδομένες περιστάσεις- θεωρώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν στρατηγικό, κύριας σημασίας εταίρο. Όταν όμως υπάρχει σχέση φιλίας και δυο χώρες είναι σύμμαχες, ιδίως με σχέση στρατηγικού χαρακτήρα, πρέπει να έχει το θάρρος, κανείς, να λέει πότε διαφωνεί. Είναι αυτό που κάνω σε καθημερινή βάση. Όταν συμφωνώ το λέω, όπως και όταν διαφωνώ, διότι θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και, γενικότερα, στην Δύση».

