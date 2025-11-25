Μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό πάρκο στο δυτικό Λονδίνο – Δείτε βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εμπορικό πάρκο στην περιοχή του Σάουθολ στο δυτικό Λονδίνο με τις πυροσβετικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και κατάστημα λιανικής πώλησης.

brother the southall fire is not calming down atm help pic.twitter.com/RxRHyf4svH November 25, 2025

Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Τρεις από τις περιστρεφόμενες σκάλες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, επιτρέποντας στα πληρώματα να καταπολεμήσουν τη φωτιά από ύψος».

Multiple explosions are heard in Southall after a warehouse just exploded pic.twitter.com/gLoNy3ihx5 — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) November 25, 2025

Η πυροσβεστική συνιστά στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα «λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από το συμβάν».

Πηγή: ertnews.gr