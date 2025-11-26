Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η δημόσια τηλεόραση της Κίνας, RTHK, μετέδωσε, επικαλούμενη την αστυνομία, ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. – local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 November 26, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι έλαβε κλήση στις 14:51 τοπική ώρα για φωτιά στο Wang Fuk Court στο Tai Po, η οποία αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου 4 στις 15:34.

Το συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες με περίπου 2.000 διαμερίσματα, ενώ αρκετοί πύργοι γύρω από τον φλεγόμενο πύργο διαθέτουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.

TVB Breaking News: A level-four fire has broken out at the exterior scaffolding of Wang Fuk Court in Tai Po, Hong Kong. At least three people are injured, and multiple others are trapped.



香港无线TVB：香港大埔宏福苑外牆棚架四級火。至少三人傷、多人被困。 pic.twitter.com/EzwtfoPjw5 — Xu Ning 徐宁 (@xuning) November 26, 2025