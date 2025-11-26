MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες

Φωτογραφία: Χ
THESTIVAL TEAM

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η δημόσια τηλεόραση της Κίνας, RTHK, μετέδωσε, επικαλούμενη την αστυνομία, ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο, ενώ ένας άνδρας υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε ότι έλαβε κλήση στις 14:51 τοπική ώρα για φωτιά στο Wang Fuk Court στο Tai Po, η οποία αναβαθμίστηκε σε συναγερμό επιπέδου 4 στις 15:34.

Το συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ πολυκατοικίες με περίπου 2.000 διαμερίσματα, ενώ αρκετοί πύργοι γύρω από τον φλεγόμενο πύργο διαθέτουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.

