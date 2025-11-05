MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Με Μαρξ και… σφυροδρέπανο υποδέχεται τον Μαμντάνι η New York Post

Φωτογραφία: X
Με… Μαρξ και σφυροδρέπανο υποδέχθηκε τον «κόκκινο Μαμντάνι» η New York Post μετά την ιστορική νίκη του στη Νέα Υόρκη.

Ο μουσουλμάνος «δημοκρατικός σοσιαλιστής», ο 36χρονος Ζοράν Μαμντάνι, θριάμβευσε κερδίζοντας τον δήμο των 8,5 εκατ. ανθρώπων, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον είχε στοχοποιήσει.

«On your Marx (λογοπαίγνιο με τον Καρλ Μαρξ on your marks σημαίνει στις θέσεις σας), get set, Zo (αντί για Go το μικρό όνομα του Μαμντάνι)! Ο Σοσιαλιστής Μαμντάνι κερδίζει την κούρσα για δήμαρχος» αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο της η υπερσυντηρητική εφημερίδα, χαρακτηρίζοντας πλέον τη Νέα Υόρκη από «Μεγάλο Μήλο» όπως αποκαλείται, σε… «Κόκκινο Μήλο».

«Στη New York Post ξεπέρασαν τους εαυτούς τους» ανέφερε χαρακτηριστικά στο X ένας χρήστης.

Ζόραν Μαμντάνι Νέα Υόρκη

