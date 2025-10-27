Με άλογα και κανόνια υποδέχτηκε ο Ερντογάν τον Στάρμερ: Στην ατζέντα η πώληση Eurofighter στην Τουρκία – Δείτε βίντεο

Mε έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο προεδρικό μέγαρο τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Μετά την τελετή υποδοχής, οι δύο ηγέτες πέρασαν στην κατ’ ιδίαν συνάντηση και στις διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο και δηλώσεις στον Τύπο.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes British Prime Minister Keir Starmer at an official ceremony in Ankara https://t.co/mPAC4vCS8R October 27, 2025

Βασικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τουρκίας είναι η συμφωνία για την πώληση στην Τουρκία μαχητικών Eurofighter. Ο αγγλόγλωσσος ενημερωτικός δικτυακός τόπος Middle East Eye αναφέρει ότι ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα πριν από την άφιξή του δύο Eurofighter. Δεν διευκρινίζεται αν τα αεροσκάφη αυτά θα μείνουν στην Τουρκία ή ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση εκ μέρους του Βρετανού πρωθυπουργού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει ένα «μείγμα» 40-40-40, δηλαδή Eurofighters, F35, και το τουρκικής κατασκευής KAAN.

Turkey and the UK are expected to finalise a multibillion-dollar Eurofighter Typhoon deal during British Prime Minister Keir Starmer’s first official visit to Ankara on Monday, several sources told Middle East Eyehttps://t.co/kp2shLd9bw — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 27, 2025

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν. Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες. Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το Λονδίνο ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της Τουρκίας για την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων στην πώληση των μαχητικών.

Γάζα και Ουκρανία επίσης στο «μενού» Ερντογάν-Στάρμερ

Ο επικεφαλής της διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες βασίζονται σε στενή συμμαχία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμυντική συνεργασία σε ευρύτερο επίπεδο, το διμερές εμπόριο κ.ά.

Τον Κιρ Στάρμερ συνοδεύουν στην Άγκυρα ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.

